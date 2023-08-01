



В Иерусалиме археологи раскопали здание, разрушенное во время вавилонской осады

Израильские археологи обнаружили здание, уничтоженное огнем во время осады Иерусалима вавилонянами в 586 г. до н. э., и опубликовали свое открытие 22 июля в рецензируемом журнале Journal of Archaeological Science.



Остатки обугленного здания, названного исследователями “Дом 100”, подверглись различным исследованиям, чтобы понять, как начался пожар и как он распространился по строению. Хотя ученые могут только предположить, что здание сгорело во время осады Иерусалима , сильный ущерб, нанесенный массивному строению, подтверждает их гипотезу.



“Дом 100” когда-то был большим двухэтажным зданием, принадлежавшим представителю иерусалимской элиты. Его обнаружили под стоянкой в юго-восточной части древнего города.



“Обломки здания не оставляли сомнений относительно наличия огня, — написали археологи. – Но не было никаких видимых признаков того, было ли это преднамеренным или случайным, а если преднамеренным, то где начался пожар и как он распространился“.



Чтобы попытаться расшифровать, был ли пожар преднамеренным, исследователи использовали тесты спектрометрии FITR и археомагнитный анализ.



Исследователи обыскали здание в поисках точки воспламенения, что позволило бы им проследить распространение огня по зданию. Они сделали это, измерив магнитные характеристики черепков керамики и сломанных панелей пола. Благодаря этому направлению исследования археологи обнаружили, что пожар начался на верхнем этаже здания, поскольку на нижнем этаже были комнаты, до которых огонь не дошел. Это означало, что огонь, вероятно, был сильным, но быстро потух.



“Широкое присутствие обугленных останков предполагает преднамеренное уничтожение огнем, который вспыхнул в нескольких местах на верхнем и нижнем этажах, при этом жар поднялся и обжег потолок нижнего этажа, — пояснили исследователи. - Распространение огня и быстрое обрушение здания свидетельствуют о том, что были приложены большие усилия, чтобы полностью снести здание и вывести его из эксплуатации“.



Размер здания предполагает, что оно когда-то принадлежало элитному члену общества. Исследователи предполагают, что весьма вероятно, что это здание подверглось поджогу в качестве наказания за неповиновение, которое было обычным явлением во время 30-месячной осады города.



Есть надежда, что этот проект поможет историкам установить более точную хронологию разрушения Иерусалима во время вавилонской осады.

