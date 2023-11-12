Ученые создали светящуюся обезьяну-химеру из двух наборов ДНК. Фото
Команда ученых из Китая представила свои последние исследования, в ходе которых им удалось создать светящуюся обезьяну-химеру.
Согласно информации, опубликованной CNN, ученые использовали стволовые клетки макаки-крабоеда, встраивая их в эмбрионы того же вида обезьян.
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Для отслеживания процесса интеграции чужеродных клеток ученые использовали зеленый светящийся белок. Около 40 эмбрионов были имплантированы в тело самки, и только в одном случае результатом стал живой детеныш-химера. Однако жизнь его была короткой – только десять дней, после чего ветеринары приняли решение усыпить детеныша по причине дыхательной недостаточности и гипотермии.