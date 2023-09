Ученые разработали способ идентификации жизни на других планетах – исследование

Ученые нашли способ подтвердить существование жизни на других планетах, совершив необычный прорыв в поисках инопланетян. По их словам, новый метод, использующий искусственный интеллект (ИИ), позволяет с 90% точностью определить, является ли образец биологическим или небиологическим. По мнению исследователей, простой и надежный тест может произвести революцию в поиске жизни на других планетах.



Ведущий исследователь профессор Роберт Хейзен из Геофизической лаборатории Института Карнеги и Университета Джорджа Мейсона в США говорит: "Это значительный прогресс в наших возможностях распознавания биохимических признаков жизни на других планетах. Это открывает путь к использованию интеллектуальных датчиков на беспилотных космических кораблях для поиска признаков жизни". По его словам, этот обычный аналитический метод способен “произвести революцию в поиске внеземной жизни и углубить наше понимание как происхождения, так и химического состава самой ранней жизни на Земле".



В первую очередь новый тест может раскрыть историю загадочных древних пород на Земле и, возможно, историю образцов, уже собранных марсоходом Curiosity. Метод не основан на простом определении конкретной молекулы или группы соединений в образце. Вместо этого исследователи продемонстрировали в результатах, опубликованных в Proceedings of the National Academy of Sciences, что ИИ может отличать живые образцы от неживых, обнаруживая тонкие различия в молекулярном строении образца.



Ученые использовали проверенные в полете методы NASA для анализа 134 разнообразных образцов с высоким содержанием углерода – образцов живых клеток, подвергшихся возрастному разложению, геологически обработанных ископаемых, богатых углеродом метеоритов, а также органических соединений и смесей, полученных в лабораторных условиях. 59 из них имели биотическое происхождение, например, рисовое зерно, человеческий волос или сырая нефть, а 75 – абиотическое, например, лабораторные соединения, такие как аминокислоты, или образцы из богатых углеродом метеоритов.



Используя набор методов машинного обучения AI, исследователи создали модель, позволяющую предсказать абиотическую или биотическую природу образца с точностью около 90%. Несмотря на значительный распад и изменения, новый метод обнаружил признаки биологии, сохранявшиеся в некоторых случаях на протяжении сотен миллионов лет.



"Эти результаты означают, что мы, возможно, сможем найти форму жизни с другой планеты, из другой биосферы, даже если она будет сильно отличаться от жизни, известной нам на Земле", – говорят авторы исследования. “Мы сможем определить, была ли жизнь на Земле и других планетах. Другими словами, метод способен обнаружить биохимию инопланетян, а также земной жизни”.