



Ученые: энергокризис в Газе серьезно бьет по психике

Длительные периоды времени, которые жители Газы проводят без электричества, серьезно влияют на психическое здоровье.



Об этом говорится в результатах исследования, проведенного учеными из Бирмингемского университета.



По словам исследователей, от отключений света, часто, на более чем 12 часов в день, страдают более 2,3 миллиона человек в Газе, где есть два основных источника подачи: Электрическая компания Израиля и электростанция Газы. Объемы электроэнергии резко сократились после 2017 года.



Ученые заметили, что с того времени у жителей, которые постоянно сталкиваются с отключениями, наблюдается более высокий уровень тревоги и депрессии. В ходе опроса среди 350 семей, 81% из них ответили о том, что живут с перебоями в подаче. Около 93% респондентов заявили, что страдают от умеренного и тяжелого уровня тревоги, около 44% жалуются на тяжелую депрессию.