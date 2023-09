У подводного вулкана Аляски найдено странное золотое яйцо с дырой – фото

Мировой океан покрывает большую часть поверхности Земли и таит в себе множество тайн, некоторые из которых выглядят весьма жутковато. Например, это удивительное золотое яйцо, найденное у подножия подводного вулкана у берегов Аляски. Об этом пишет Futurism.



Странная находка была сделана группой ученых Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) во время исследования подводного вулкана на глубине около 3 километров у побережья Аляски.



Целью их работы было составление карты морского дна Аляски при помощи аппарата с дистанционным управлением в рамках проекта "Морской пейзаж Аляски". NOAA вело онлайн трансляцию миссии, когда ученые наткнулись на загадочный золотой объект у подножия подводного вулкана.



Еще больше удивили ученых повреждения на "золотом яйце". Более подробное изучение объекта показало, что на поверхности загадочного шара располагалась зияющая дыра, будто что-то пыталось выбраться из него, или напротив – прорваться. Исследователи использовали роботизированную руку аппарата, чтобы взять образец загадочного яйца и изучить его ДНК.



Ученые отмечают, что яйцо было похоже на желатин или шелк. В ходе исследования ученые предположили, что объект может оказаться остатками яичной оболочки или остатками губки Мертвого моря. Но гипотезы ученых не подтвердились, и они так и не смогли идентифицировать этот странный объект, но надеются, что у них получится это в будущем.

This golden orb, likely an egg casing, struck an imaginative chord for many watching yesterday.



Today we dive on Denson Seamount. ROVs are launching & will remain on the seafloor until ~ 3:45pm ADKT/7:45pm EDT.



Join us! https://t.co/ScOhpINB18#Okeanos #seascapealaska #explore pic.twitter.com/Eq1sYeVQrr