



Twitter вводит монетизацию контента, но есть условия

Twitter, который планируется переименовать в X, начнет платить авторам контента за размещение рекламы. Об этом сообщил владелец этой соцсети Илон Маск.



"За несколько недель X/Twitter начнет платить создателям за показываемую в твитах рекламу. Первый блок платежей составит 5 миллионов долларов", – написал он.



По словам бизнесмена, для этого автор должен иметь подтвержденный статус, причем учитываться для выплат будут только уведомления, которые будут показываться тоже проверенным пользователям.



Отметим при этом, что на днях стало известно о резком падении – на 59%, то есть почти в 2,5 раза, доходах Twitter от рекламы США в апреле – начале мая.

Как писало издание The New York Times, согласно полученным им документам, такие результаты вряд ли смогут улучшиться в ближайшее время и, наоборот, будут только падать.



Как писало СМИ, шесть опрошенных руководителей рекламных агентств, работавших с Twitter, рассказали, что их клиенты продолжают ограничивать расходы на рекламу в Twitter из-за непонятности политики сервиса после покупки Маском, непостоянной поддержки со стороны Twitter и опасений относительно постоянного присутствия на платформе информации, что вводит в заблуждение и токсического контента.



Отмечается также, что Маск продвигает новые инструменты, известные как средства контроля смежности, чтобы рекламодатели могли удерживать свои рекламные объявления от отображения вместе с твитами, содержащими определенные ключевые слова, или с твитами определенных пользователей. При этом некоторые рекламодатели, по данным источников NYT, используют это, чтобы держать свой контент подальше от твитов самого Маска, часто использующего свою платформу для политических заявлений.



Напомним также, что Twitter, потерявший после покупки Маском большую часть своей рыночной стоимости, в последнее время также демонстрировал непоследовательную политику в отношении "синей галочки" для подтвержденных пользователей, сначала введя плату за ее получение и отменив "галочку" для тех знаменитостей, которые за нее не заплатили, а затем предоставив ее им уже бесплатно.