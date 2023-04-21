



Twitter убирает синюю галочку у пользователей, которые не заплатили

Twitter в четверг выполнил свое обещание и начал удалять синие галочки у многих высокопоставленных пользователей, которые не внесли ежемесячную плату за их сохранение, сообщает Associated Press.



У Twitter было около 300 000 проверенных пользователей по первоначальной системе “голубой галочки” — многие из них были журналистами, спортсменами и общественными деятелями. Согласно данным СМИ, галочки, которые раньше означали, что учетная запись была подтверждена Twitter, стали исчезать из профилей этих пользователей утром по тихоокеанскому времени.



Среди известных пользователей, которые потеряли свои синие галочки в четверг, были Бейонсе, Папа Франциск, Опра Уинфри и даже бывший президент Дональд Трамп.



Затраты на сохранение отметок варьируются от 8 долларов в месяц для отдельных веб-пользователей до стартовой цены в 1000 долларов в месяц за проверку организации, плюс 50 долларов в месяц за учетную запись каждого филиала или сотрудника. Twitter не проверяет отдельные учетные записи.



Для пользователей, у которых все еще был синий чек в четверг, во всплывающем сообщении указывалось, что учетная запись "подтверждена, потому что они подписаны на Twitter Blue и подтвердили свой номер телефона".



Изменение синей галочки — одно из серии изменений, которые Илон Маск внедрил с момента захвата Twitter в октябре прошлого года.



Одним из первых продуктовых шагов Маска был запуск службы, предоставляющей синие галочки всем, кто готов платить 8 долларов в месяц, но платформа социальных сетей была быстро наводнена учетными записями самозванцев, в результате чего Twitter временно приостановил работу службы через несколько дней после ее запуска.



Перезапущенный сервис стоит 8 долларов в месяц для веб-пользователей и 11 долларов в месяц для пользователей приложений для iPhone или Android.

Маск также реализовал схему аутентификации для пользователей. Помимо синих галочек для физических лиц, новая схема включает золотую галочку для компаний и серую галочку для государственных счетов.



Позже он также объявил о функции “счетчика просмотров”, которая позволяет пользователям видеть, сколько людей просмотрело их твит.



Маск сравнил функцию просмотра с подсчетом просмотров видео в Твиттере и на других платформах и сообщил, что она будет называться “показы”.



