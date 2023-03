SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink

Компания Илона Маска SpaceX в очередной раз запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink.



На орбиту было выведено 56 спутников.



Уже 20-й по счету запуск состоялся с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.



По данным компании, первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотник "A Shortfall of Gravitas".



Falcon 9 launches Starlink to orbit, completing our 20th launch of the year pic.twitter.com/2aX0OURUtk

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/34f8zYCKbz