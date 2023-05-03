



Samsung запретила сотрудникам использовать ChatGPT из-за рисков для безопасности

Samsung запретила использование генеративных инструментов ИИ, таких как ChatGPT, в своих внутренних сетях и на устройствах, принадлежащих компании, из-за опасений, что загрузка конфиденциальной информации на эти платформы представляет риск для безопасности. Об этом сообщает The Verge.



Это правило было доведено до сведения сотрудников в служебной записке, которая описывает его как временное ограничение, пока Samsung работает над "созданием безопасной среды" для безопасного использования инструментов генеративного ИИ.



"Самым большим фактором риска, вероятно, является чат-бот ChatGPT от OpenAI, который стал чрезвычайно популярным не только как игрушка для развлечений, но и как инструмент для помощи в серьезной работе. Люди могут использовать систему для обобщения отчетов или написания ответов на электронные письма - но это может означать ввод конфиденциальной информации, к которой OpenAI также может иметь доступ", - говорится в материале.

"Штаб-квартира пересматривает меры безопасности, чтобы создать безопасную среду для безопасного использования генеративного ИИ для повышения производительности и эффективности сотрудников", - говорится во внутренней записке компании.



"Однако, пока эти меры не будут подготовлены, мы временно ограничиваем использование генеративного ИИ", - говорится в записке Samsung.



Кроме ограничения использования генеративного ИИ на компьютерах, телефонах и планшетах компании, Samsung также просит сотрудников не загружать конфиденциальную деловую информацию с личных компьютеров.



"Мы просим вас тщательно соблюдать наши правила безопасности, иначе это может привести к нарушению или компрометации информации компании, что повлечет за собой дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения", - говорится в сообщении Samsung.



