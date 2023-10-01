



"Робоволки" наводят ужас на японских медведей

В Японии придумали, как отпугивать от небольших городов и сел медведей, установив по периметру страшных на вид волков-роботов.



По данным агентства ВВС, эти "монстры" повергают хищников в ужас, заставляя их бежать в противоположную сторону.



Японские "робоволки" умеют бегать и выть. Более того, их глаза светятся ярким красным светом.



Если раньше эти роботы защищали лишь отдельные фермы, то из-за участившихся случаев нападений медведей практика их использования начала расширяться. Атаки хищников привели к том, что все больше японцев начали переезжать в крупные города, из-за чего сельскохозяйственные угодья в предгорьях находятся практически на грани исчезновения.



Молодые медведи, тем временем, мигрируют следом за людьми, перебираясь поближе к городам. Более того, со временем они адаптируются к новым условиям жизни, потому и возросла такая необходимость в этих устрашающих "робоволках".