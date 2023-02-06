



Пугающий отчет: многие животные и растения в США могут исчезнуть

В США 40% животных и 34% растений находятся под угрозой полного исчезновения, а 41% экосистем грозит коллапс.



К такому выводу пришли исследователи ведущей природоохранной исследовательской группы NatureServe.



Согласно отчету, под угрозой исчезновения находится все: от раков и кактусов до пресноводных мидий и таких американских видов, как Венерина мухоловка.



Также ученые указали области в США, где где животные и растения сталкиваются с наибольшей угрозой. Например, плотоядная венерина мухоловка встречается в дикой природе только в нескольких округах Северной и Южной Каролины.



Почти половина всех видов кактусов находится под угрозой исчезновения, как и 200 видов деревьев, в том числе кленовый дуб, растущие в Арканзасе. Среди экосистем обширные умеренные и бореальные пастбища Америки находятся в наибольшей опасности. В частности, более половины из 78 типов пастбищ под угрозой исчезновения в масштабах всего ареала.



В Калифорнии, Техасе и на юго-востоке США наибольший процент растений, животных и экосистем находится под угрозой.



