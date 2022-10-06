



Предок кур: в Австралии нашли лапы самой древней птицы на Земле

В Австралии раскопали останки вымершей птицы, которая считается самой большой на Земле.



Ученые обнаружили кости лап птицы вида Dromornis Stirtoni, сообщает Science alert.



Эти гиганты населяли Землю 8 миллионов лет назад и являлись предками современных кур и уток.



По мнению археологов, другие еще не раскопанные части останков этой птицы могут лежать неподалеку.



"Мы получили только голени, потому что это все, что мы раскопали. Можно ожидать, что значительная часть остального скелета – если не весь скелет – может найтись во время последующих раскопок", – сказал палеонтолог и куратор отдела наук о Земле в Музее и художественном Галереи Северного края Адам Йейтс.



Окаменевшие кости были обнаружены в заповеднике Алкута в 190 км к северо-востоку от Алис-Спрингс, где было обнаружено больше всего останков наземных позвоночных в Австралии.



Ученые уже нашли много артефактов в этой местности с начала раскопок в 1986 году, но большинство фрагментов разных видов были перемешаны из-за паводков.



Один палеонтолог назвал птицу "экстремальным эволюционным экспериментом", ведь у него был набор удивительных анатомических черт.



Большой клюв торчал из маленького черепа животного, а тело достигало трех метров в высоту и весило до полутонны.



Ноги птицы стали весомой находкой, поскольку они могут дать исследователям лучшее представление о подлинных пропорциях этих животных и поможет палеонтологам идентифицировать кости Dromornis Stirtoni среди других окаменелостей в Алкуте.



Напомним, ранее в Австралии раскопали вид старейшего орла, жившего 25 миллионов лет назад.