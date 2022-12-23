



Porsche нашла способ не отказываться от ДВС после 2030 года

Немецкая компания Porsche совместно со своими чилийскими партнерами из Highly Innovative Fuels HIF начала опытное производство синтетического топлива. Завод "Haru Oni" был открыт в Пунта-Аренас в присутствии чилийского министра энергетики Диего Парду Diego Pardow. Об этом сообщает пресс-служба производителя.



В компании Porsche не собираются отказываться от автомобилей с ДВС. Чтобы сохранить жизнь ДВС в условиях постоянно ужесточающихся требований к экологии, в компании намерены использовать синтетическое топливо eFuel, получаемое в процессе химического синтеза воды и диоксида углерода, причем энергию для этого превращения будет получена от ветряных генераторов.



"Porsche развивает два направления – электромобилизации и eFuel. Использование синтетического топлива позволит снизить выбросы CO2 промышленное производство синтетического топлива должно развиваться во всем мире. С пилотным заводом в Чили компания Porsche займет ведущую роль в этом процессе", – комментирует Барбара Френкель, член-совета директоров департамента закупок Porsche AG.



"Потенциал eFuel огромен. В настоящее время в мире насчитывается более 1,3 миллиарда автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Многие из них будут использоваться на дорогах в ближайшие десятилетия, а eFuel предлагает владельцам существующих автомобилей альтернативу с почти нулевым выбросом углерода", -- добавил Михаэль Стейнер, член исполнительного совета департамента развития Porsche AG.



На пилотном этапе планируется производство eFuel на уровне около 130 тысяч литров в год. Первоначально топливо будет использоваться в таких проектах, как гоночная серия Porsche Mobil 1 Supercup, а также в центрах водительского мастерства Porsche Experience Center. После окончания пилотного этапа, полномасштабная фаза проекта в Чили позволит увеличить к 2025 году производство синтетического топлива до 55 миллионов литров в год, а спустя два года выйти на объем 550 миллионов литров.



Юг Чили предлагает идеальные условия для производства синтетического топлива – здесь ветер дует около 270 дней в году и позволяет ветряным турбинам работать на полную мощность. Пунта-Аренас также расположен недалеко от Магелланова пролива. Из порта Кабо-Негро eFuel можно транспортировать так же, как и традиционное топливо, по всему миру и распространять с использованием существующей инфраструктуры.



Компания Porsche планирует к 2030 году достичь углеродной нейтральности. Одним из направлений для достижения этой цели является использование синтетического топлива. Компания Porsche уже потратила более $100 млн в разработку и производство eFuel. В частности, в апреле нынешнего года $75 млн были инвестированы в компанию HIF Global LLC. Она занимается проектированием, строительством и управлением заводами по производству синтетического топлива в Чили, США и Австралии.

