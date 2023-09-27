



Пользователи iPhone 15 Pro жалуются на перегрев и изменение цвета, - СМИ

Всего спустя неделю после ажиотажа и начала продаж смартфонов Apple iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, блогеры и простые пользователи уже раскритиковали устройства.



Как сообщает Daily Mail, покупатели столкнулись с перегревом устройства, а один блогер даже зафиксировал, как корпус его смартфона разогрелся до 118°F (+48°C).



Кроме этого, титан, из которого сделаны рамки гаджета, может обесцвечиваться из-за контакта с кожей. В Apple объяснили, чтобы вернуть первоначальный цвет рамки смартфон необходимо каждый раз протирать тканью.



Также титановый корпус не спас iPhone 15 Pro от риска сгиба. Уже другой блогер показал, что новинку от Apple можно сломать голыми руками без особых усилий. В то же время обычная версия iPhone 15 выдержала такой стресс-тест.



Отметим, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max продаются по цене $999 и $1199 соответственно.