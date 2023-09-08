



Почти половина израильтян страдают от курения соседей

По данным исследователей Тель-Авивского университета, большинство предпочитают не жаловаться, чтобы избежать конфронтации.

Новое исследование Тель-Авивского университета показало, что почти половина населения Израиля страдает от пассивного курения , являющегося следствием проникновения дыма в их жилье, из домов курящих соседей. Расследование также показало, что только одна из четырех семей , страдающих от этого, жалуется соседям или владельцу.



Результаты исследования были опубликованы в тот момент, когда БАГАЦ рассматривает апелляцию против различных министерств за неспособность принять меры по предотвращению вредного пассивного курения, вызванного курением соседей на балконах, патио или возле окон. По словам исследователей, возглавляемых профессором Лией Розен из Школы общественного здравоохранения медицинского факультета Тель-Авивского университета, это исследование является первым в научной литературе, предоставляющим доказательства масштабов проблемы в стране.



"Многие сообщили, что их очень беспокоил дым и они опасались за свое здоровье, но предпочитали не жаловаться, чтобы избежать конфронтации и сохранить добрососедские отношения", – говорит профессор. “Некоторые даже сообщили, что им пришлось переехать из-за дыма, который постоянно поднимался из домов их соседей”.



Это исследование является новой главой в серии исследований, недавно проведенных по феномену пассивного курения в стране учеными Тель-Авивского университета. В первом дети курящих родителей были обследованы на наличие следов никотина, и результаты показали, что 70 процентов этих детей подвергаются пассивному курению. Исследователи также искали следы никотина в волосах детей, чьи родители ограничивались курением на балконе или на открытом воздухе. И снова результаты оказались шокирующими – такие признаки были обнаружены у 60 процентов детей.



В настоящее время, предупредила профессор Розен, израильское законодательство запрещает курение на расстоянии десяти метров от общественных мест, таких как больницы и школы, "но полностью игнорирует пассивное курение как следствие курения возле окон или на балконах". По мнению эксперта, "это абсурдная ситуация, которая оставляет общество беззащитным перед лицом постоянно растущей угрозы".



В любом случае, продолжила он, “необходимо подчеркнуть, что не существует безопасного уровня воздействия табачного дыма”, поскольку “даже кратковременное воздействие небольшого количества может причинить большой вред, такой как астма и сердечные приступы". Учитывая, что сигаретный дым может распространяться на открытом воздухе на расстояние до 15 метров, говорит Розен, "весьма вероятно, что он проникнет в дома соседей в густонаселенных многоквартирных домах".



"Один курильщик может проникнуть в десять соседних квартир", – заключила она.



В исследовании приняли участие почти триста участников со всей страны.