



Почему ученые боятся вскрывать гробницу первого императора Китая

Археологи не могут вскрыть гробницу первого императора Китая Цинь Шихуанди, поскольку это опасно для жизни.



Ученые отмечают, что во время захоронения правителя было расставлено огромное количество смертельных ловушек, благодаря чему гробница никогда в истории не разграблялась.



В ходе раскопок был выявлен летучий яд в месте, где были размещены тысячи терракотовых армейских статуй в натуральную величину. Эта армия, судя по всему, служила защитниками мавзолея Шихуанди. И это далеко не единственная угроза, которая может настигнуть любопытных исследователей. В этом месте есть и другие ловушки.



Территория некрополя все еще остается по большей части неисследованной. Есть опасения, что раскопки могут нанести вред гробнице, где хранятся драгоценные артефакты и сокровища, что приведет к потере бесценной исторической информации. Исследователи надеются, что научные достижения помогут раскрыть тайны гробницы императора, который значительную часть жизни посвятил поиску легендарного эликсира бессмертия.