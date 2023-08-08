



Переосмысление эволюции человека: Найден 300-тысячелетний череп без подбородка

Ученые обнаружили в Китае окаменелый череп, принадлежащий неизвестному до сих пор виду древних гоминидов – у него нет подбородка. Череп, принадлежащий 12- или 13-летнему ребенку, сочетает в себе черты современного человека и примитивные черты приматов. Полученные данные свидетельствуют о том, что найденные останки могут принадлежать еще одной ветви человеческой эволюции, сосуществовавшей с другими гоминидами в Азии.



В то время как лицевые кости имеет современные человеческие черты, конечности, череп и челюсть “отражают более примитивные черты”, согласно авторам исследования, опубликованного в Журнале эволюции человека.



Челюстная кость, в частности, обладала некоторыми уникальными особенностями – уникальным изгибом и треугольным нижним краем, не имеющим “настоящего” подбородка. Исследователи считают, что эта окаменелость, найденная в Китае, может быть “недостающей частью головоломки”. Сочетание физических особенностей этого древнего гоминида подтверждает сосуществование трех линий в Азии – линии Homo erectus, “денисовцев” и новой линии, “филогенетически близкой” к нам.



Homo sapiens появился в Китае около 120 000 лет назад, но, судя по этой окаменелости, некоторые из наших “современных” черт могли существовать здесь задолго до этого. Возможно, последний общий предок Homo sapiens и неандертальцев возник в Юго-Западной Азии, а затем распространился на другие континенты. В исследовании делается вывод, что скелет представляет собой гибрид древнего гоминида и современного человека.