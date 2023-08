Переосмысление эволюции человека: Найден 300-тысячелетний череп без подбородка

Ученые обнаружили в Китае окаменелый череп, принадлежащий неизвестному до сих пор виду древних гоминидов – у него нет подбородка. Череп, принадлежащий 12- или 13-летнему ребенку, сочетает в себе черты современного человека и примитивные черты приматов. Полученные данные свидетельствуют о том, что найденные останки могут принадлежать еще одной ветви человеческой эволюции, сосуществовавшей с другими гоминидами в Азии.



В то время как лицевые кости имеет современные человеческие черты, конечности, череп и челюсть “отражают более примитивные черты”, согласно авторам исследования, опубликованного в Журнале эволюции человека.



Челюстная кость, в частности, обладала некоторыми уникальными особенностями – уникальным изгибом и треугольным нижним краем, не имеющим “настоящего” подбородка. Исследователи считают, что эта окаменелость, найденная в Китае, может быть “недостающей частью головоломки”. Сочетание физических особенностей этого древнего гоминида подтверждает сосуществование трех линий в Азии – линии Homo erectus, “денисовцев” и новой линии, “филогенетически близкой” к нам.



Homo sapiens появился в Китае около 120 000 лет назад, но, судя по этой окаменелости, некоторые из наших “современных” черт могли существовать здесь задолго до этого. Возможно, последний общий предок Homo sapiens и неандертальцев возник в Юго-Западной Азии, а затем распространился на другие континенты. В исследовании делается вывод, что скелет представляет собой гибрид древнего гоминида и современного человека.

"HLD hominins would support the appearance of modern morphologies related to the H. sapiens clade in Asia as early as about 300 ka"



Our new paper on the Hualongdong (China) hominin mandible can be downloaded here:https://t.co/xvCOtQVPr5$@CENIEH@Jmbdecastro #ICTSNews pic.twitter.com/nI1qL0fy2t