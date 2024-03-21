



Парализованный пациент играет в шахматы онлайн с помощью чипа Neuralink

Стартап Илона Маска Neuralink продемонстрировал возможности своего имплантата с мозговым чипом, показав в прямом эфире, как его первый пациент, используя только свои мысли, играет в шахматы онлайн.



Ноланд Арбо, 29-летний пациент, парализованный ниже плеча после несчастного случая при нырянии, играл в шахматы на своем ноутбуке и перемещал курсор с помощью мозга, используя устройство Neuralink, имплантированное в январе. Цель импланта - дать людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только свои мысли.



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"Операция прошла очень легко", - сказал Арбо в видеоролике, транслируемом на социальной медиаплатформе Маска X, говоря о процедуре имплантации. "Меня буквально через день выписали из больницы. У меня нет никаких когнитивных нарушений".



"Я практически перестал играть в эту игру", - сказал Арбо, имея в виду игру Civilisation VI, - "Neuralink дал мне возможность сделать это снова, и я играл 8 часов подряд".



Рассказывая о своем опыте использования новой технологии, Арбо сказал, что она "не идеальна", и они "столкнулись с некоторыми проблемами".



"Я не хочу, чтобы люди думали, что это конец пути, впереди еще много работы, но это уже изменило мою жизнь", - добавил он.

