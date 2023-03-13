



Панк и кутюр: UNDERCOVER, невероятный плод сотрудничества Toyota и Такахаси

Пионеры в своей области, Toyota и UNDERCOVER перерисовывают Aygo X как витрину, демонстрирующую лучшие качества обоих брендов, и создают инновационную икону в знаменитого японского дизайна Джуна Такахаси.



Aygo X UNDERCOVER отличается уникальным дизайном интерьера и экстерьера и выпущен специальным тиражом всего в 5 000 автомобилей.





Вдохновленный философией дизайна Такахаси, заключающейся в уникальных сочетаниях и разрушении стереотипов, обновленный дизайн компактного кроссовера включает эксклюзивный двухцветный серый цвет, специально разработанный UNDERCOVER, кораллово-красные акценты на черных 18-дюймовых легкосплавных дисках и внутреннем пространстве, брендированные сиденья и коврики с узором в виде монограммы, а также сопровождающую девиз CHAOS / BALANCE надпись на наклейках на крыше. Все, кроме обычного и привычного сотрудничества в автомобильной промышленности.







Тема пересекающихся контрастов UNDERCOVER - панк и кутюр, цифровое и аналоговое - перетекает в уникальное сотрудничество, где мир моды и автомобильный мир идеально сталкиваются для запуска кампании в полувымышленном мире Парижа и Токио. Скрытый город", где происходит виртуальное и физическое смешение, вдохновленное внешним видом и духом двух городов, которые лежат в основе сотрудничества. Место, где андеграундная культура японского района Харадзюку встречается с современными ярмарками парижского Ле Марэ.



"Это был мой первый опыт работы над автомобилем, а поскольку Toyota является таким престижным и инновационным японским брендом, это создало для меня глубокий эмоциональный смысл", - говорит Такахаси.