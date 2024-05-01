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Кыргызстан отменил шествие "Бессмертный полк" из-за угроз безопасности
01.05.2024 19:35 Mignews

Кыргызстан отменил шествие "Бессмертный полк" из-за угроз безопасности

Кыргызстан принял решение отказаться от проведения шествия "Бессмертный полк", запланированного на 9 мая в честь Дня Победы.

По информации, предоставленной Министерством внутренних дел страны, основной причиной отмены стали "существующие угрозы общественной безопасности".

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Ранее, 17 апреля, Министерство обороны Кыргызстана объявило об отмене парада на День Победы, однако было анонсировано проведение шествия "Бессмертный полк" в нескольких городах страны. Однако последующая оценка ситуации показала, что проведение мероприятия может представлять риск для безопасности граждан.
 

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