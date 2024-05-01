



Кыргызстан отменил шествие "Бессмертный полк" из-за угроз безопасности

Кыргызстан принял решение отказаться от проведения шествия "Бессмертный полк", запланированного на 9 мая в честь Дня Победы.



По информации, предоставленной Министерством внутренних дел страны, основной причиной отмены стали "существующие угрозы общественной безопасности".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Ранее, 17 апреля, Министерство обороны Кыргызстана объявило об отмене парада на День Победы, однако было анонсировано проведение шествия "Бессмертный полк" в нескольких городах страны. Однако последующая оценка ситуации показала, что проведение мероприятия может представлять риск для безопасности граждан.

