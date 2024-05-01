В Грузии приняли во втором чтении скандальный закон об "иноагентах"
Грузинский парламент, вопреки протестам и драке среди депутатов, все же принял во втором чтении скандальный пророссийский законопроект об "иноагентах".
Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
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Законопроект поддержали 83 депутата, против него выступили 23. Ожидается, что голосование в третьем, окончательном чтении, состоится через две недели.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето.