



В Грузии приняли во втором чтении скандальный закон об "иноагентах"

Грузинский парламент, вопреки протестам и драке среди депутатов, все же принял во втором чтении скандальный пророссийский законопроект об "иноагентах".



Об этом сообщает "Эхо Кавказа".



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Законопроект поддержали 83 депутата, против него выступили 23. Ожидается, что голосование в третьем, окончательном чтении, состоится через две недели.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето.