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В Грузии приняли во втором чтении скандальный закон об "иноагентах"
01.05.2024 20:02 Алина Груднева

В Грузии приняли во втором чтении скандальный закон об "иноагентах"

Грузинский парламент, вопреки протестам и драке среди депутатов, все же принял во втором чтении скандальный пророссийский законопроект об "иноагентах".

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

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Законопроект поддержали 83 депутата, против него выступили 23. Ожидается, что голосование в третьем, окончательном чтении, состоится через две недели.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето.

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