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В Берлине двое неонацистов издевались над евреем
01.05.2024 18:44 Алина Груднева

В Берлине двое неонацистов издевались над евреем

Двое неонацистов напали на еврея в районе Бисдорф в Берлине.

Об этом сообщает интернет-издание "Аруц Шева".

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Подозреваемые начали оскорблять еврея и начали "зиговать" в знак уважения к Адольфу Гитлеру.

Это случилось, когда 46-летний мужчина прогуливался по одной из набережных города. Несколько прохожих, заметивших происходящее, помешали двоим продолжить издевательства и вызвали полицию.
 

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