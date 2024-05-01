



В Берлине двое неонацистов издевались над евреем

Двое неонацистов напали на еврея в районе Бисдорф в Берлине.



Об этом сообщает интернет-издание "Аруц Шева".



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Подозреваемые начали оскорблять еврея и начали "зиговать" в знак уважения к Адольфу Гитлеру.



Это случилось, когда 46-летний мужчина прогуливался по одной из набережных города. Несколько прохожих, заметивших происходящее, помешали двоим продолжить издевательства и вызвали полицию.

