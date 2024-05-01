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В парламенте Грузии произошла ожесточенная драка: видео
01.05.2024 19:14 Алина Груднева

В парламенте Грузии произошла ожесточенная драка: видео

 
В грузинском парламенте произошла ожесточенная драка между депутатами перед рассмотрением скандального пророссийского закона об "иноагентах".

Обсуждение проекта было сорвано.

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Драка вспыхнула между оппозиционерами и депутатами от правящей партии. Спровоцировал побоище глава парламента Шалва Папуашвили, неоднократно отключавший микрофоны оппозиционным депутатам.

Также с заседания выгнали депутата от "LELO" Саломе Самадашвили и лидера партии "Право и справедливость" Тако Чарквиани.
 
 

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