



В парламенте Грузии произошла ожесточенная драка: видео



В грузинском парламенте произошла ожесточенная драка между депутатами перед рассмотрением скандального пророссийского закона об "иноагентах".



Обсуждение проекта было сорвано.



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Драка вспыхнула между оппозиционерами и депутатами от правящей партии. Спровоцировал побоище глава парламента Шалва Папуашвили, неоднократно отключавший микрофоны оппозиционным депутатам.



Также с заседания выгнали депутата от "LELO" Саломе Самадашвили и лидера партии "Право и справедливость" Тако Чарквиани.



