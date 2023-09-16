



Невероятное открытие: найден древний водопровод возрастом 3600 лет

Археологи обнаружили в китайском городе Чжэнчжоу древнюю систему водоснабжения, датированный периодом ранней династии ШАН, которая жила в период с 1600 по 1046 года до н.э.



По данным издания Global Times, возраст водопровода оценивается в более чем 3600 лет.



Он представляет собой сеть каналов, соединяющих разные части города. В настоящее время, проводится изучение трех самых больших секции. Ученые раскопали около 540 метров водопровода, максимальная ширина которого достигает около 12 метров.



По мнению исследователей, эта сеть не только обслуживала жизнь горожан, но и способствовала эстетическому виду и озеленению древнего города. Это - крупнейшая водная система той эпохи, известная на сегодняшний день.

