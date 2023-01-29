



NASA и DARPA испытают ядерный двигатель для миссий на Марс





NASA и Агентство передовых оборонных исследовательских проектов DARPA объявили о планах испытать революционный ядерный двигатель, который может использоваться для будущих космических исследований, включая миссии на Марс.



Ядерная термоядерная двигательная установка NTP предназначена для предоставления космическим аппаратам большей тяги с помощью ядерного реактора. Использование ядерной тепловой ракеты позволит сократить время перелета, уменьшая риск астронавтов.

Сокращение времени перелета является ключевым компонентом для полета человека на Марс, поскольку такие длительные поездки требуют большего количества запасов топлива и более надежных систем. Более быстрые и эффективные транспортные технологии помогут NASA достичь целей полета на Марс.



Общая миссия NASA-DARPA, известная как "Демонстрационная ракета для гибких циркулярных операций" DRACO, станет испытанием системы NTP, запланированным на 2027 год. Тест DRACO предусматривает запуск беспилотного космического аппарата, оснащенного системой NTP, на околоземную орбиту, где он проведет серию маневров для оценки работы системы.



Миссия DRACO предоставит ценные данные, которые могут быть использованы для усовершенствования систем NTP для использования в будущих исследовательских миссиях. В случае успеха система NTP позволит космическим аппаратам достичь Марса всего за три месяца по сравнению с девятью месяцами путешествия современных систем.



Космическое агентство уже опробовало другие передовые движущие системы, включая электрические двигатели и солнечные паруса. Ядерные двигатели – это тип силовых установок, использующих энергию, выделяемую в результате ядерных реакций, для питания космической миссии. В отличие от традиционного химического ракетного двигателя ядерный двигатель может генерировать гораздо большую тягу в течение длительного периода времени.

Двигатели такого типа позволят космическим аппаратам развивать скорость до 80 000 км/ч, что даст возможность путешествовать гораздо дальше и быстрее, чем это возможно с традиционными реактивными ракетами.



Использование ядерных двигателей может также снизить стоимость и продолжительность космических миссий, позволяя осуществлять больше миссий за более короткий промежуток времени. Хотя эта технология все еще находится на ранних стадиях, она обещает совершить революцию в освоении космоса.