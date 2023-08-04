



Наконечник стрелы бронзового века сделан из неземных материалов, - исследование

Согласно новому исследованию, опубликованному в июле, геологи и историки обнаружили наконечник стрелы, изготовленный из метеоритного железа, материала, который не встречается на Земле, пишет jpost.



В исследовании, опубликованном в Archaeological Science, был проанализирован наконечник стрелы , хранившийся в Музее истории Берна.



Было обнаружено, что материал наконечника стрелы частично состоит из изотопов алюминия-26, материала, который в природе не встречается на Земле. Дальнейшие испытания показали, что металлы включали сплав железа и никеля, который был обнаружен только в метеоритах.



Хотя невероятно, что материалы для наконечника стрелы прибыли из космоса, считается, что это оружие когда-то использовалось землянами. В частности, люди жили в Меригене, на Бильском озере в Швейцарии, в эпоху бронзы, с 900 по 800 год до нашей эры.



Метеорит Тваннберг упал на Землю менее чем в 5 милях от места, где был найден наконечник стрелы. Однако, несмотря на первоначальные предположения о том, что именно этот метеорит был источником материала, концентрация германия и никеля на наконечнике стрелы не совпадала с его.



Не сумев сопоставить наконечник стрелы с метеоритом, исследователи начали анализировать другие метеоры, упавшие в этот период времени.



Благодаря этому анализу они поняли, что наиболее вероятным источником наконечника стрелы был метеорит из Эстонии. Это доказывает, что на протяжении всего бронзового века в Центральной Европе велась большая торговля.



