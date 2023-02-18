



Найден кусок астероида, упавший во Франции

Волонтеры нашли в Руане кусок астероида, рухнувший во Франции 12 февраля.



По данным Space.com, метеорит тогда осветил небо сразу в нескольких странах. Свыше 70 сообщений поступило, помимо прочего, из Британии, Нидерландов и Бельгии.



Однако выяснилось, что это был фрагмент астероида, сгоревший при вхождении в атмосферу Земли. Черный камень обнаружил в поле в городе Сен-Пьер-ле-Виже 18-летний студент Луи Леблан, который входит в волонтерскую группу Vigie-Ciel. Волонтеры планируют дополнительно исследовать местность в попытках найти другие фрагменты.



Уточняется, что этот метеорит происходит от астероида SAR 2667, диаметр которого составляет один метр. Его обнаружил астроном из Венгрии Кристиан Сарнецки во время обычных наблюдений за околоземными объектами. Астероид привлек внимание, поскольку был довольно тусклым и очень быстро двигался.