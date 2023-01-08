



На Землю упадут обломки спутника NASA

В ближайшее время, с 8 на 9 января, ожидается падение обломков спутника NASA на Землю.



Об этом сообщает Space.



По данным издания, ночью американский спутник должен войти в атмосферу. Большая его часть, как ожидается, сгорит.



Не исключена вероятность того, что некоторые компоненты пройдут через атмосферу и упадут на Землю.



"Риск того, что обломки повредят что-то на Земле, является очень низким, примерно 1 из 9400", - сказано в сообщении.



Речь идет о спутнике ERBS, который исследовал уровень радиации на нашей планете в рамках миссии NASA.