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На Землю упадут обломки спутника NASA
08.01.2023 22:00 Алина Груднева

На Землю упадут обломки спутника NASA

В ближайшее время, с 8 на 9 января, ожидается падение обломков спутника NASA на Землю.

Об этом сообщает Space.

По данным издания, ночью американский спутник должен войти в атмосферу. Большая его часть, как ожидается, сгорит.

Не исключена вероятность того, что некоторые компоненты пройдут через атмосферу и упадут на Землю.

"Риск того, что обломки повредят что-то на Земле, является очень низким, примерно 1 из 9400", - сказано в сообщении.

Речь идет о спутнике ERBS, который исследовал уровень радиации на нашей планете в рамках миссии NASA.

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