



На Сицилии обнаружены древние ритуальные статуэтки

Археологи, производившие раскопки в Долине храмов на Сицилии, обнаружили коллекцию статуэток для жертвоприношений. Об этом пишет Heritage Daily.



Долина храмов является частью античного города Агридженто, который был основан примерно в 582-580 гг. до н.э. греческими колонистами.



С 1997 г. Долина храмов, охватывающая 13 кв. км, включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и известна тем, что в ней находятся одни из лучших сооружений древнегреческой цивилизации.



Недавние раскопки обнаружили более 60 статуэток: полуфигуры, изображающие головы животных (протомов), женские бюсты, масляные лампы, небольшие вазы и бронзовые фрагменты.



"Находки позволяют нам понять динамику разрушения Агридженто в 406 г. до н. э. карфагенянами, когда жителям пришлось бежать в направлении города Гела", - сообщили представители памятного места.

