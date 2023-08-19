



На Аляске нашли гигантский комплекс следов динозавров

В Национальном парке Денали на Аляске нашли большое скопление следов динозавров возрастом примерно 70 миллионов лет. Комплекс оказался настолько огромным, что его назвали Колизеем, пишет издание NV.



Как сказано в журнале Historical Biology, общая площадь скального обнажения составляет около 7,5 тысячи метров квадратных, а высота — примерно, как у 20-этажного дома. Ученые обнаружили это место еще в 2010 году и с тех пор активно его изучают. А недавно исследователи рассказали о множестве следов динозавров.



Они отыскали признаки присутствия на территории комплекса орнитоподов, цератопсидов и тероподов. То есть в это место приходили древние ящеры многих видов. Вероятнее всего, здесь динозавры устраивали массовый водопой. Их следы разбросаны по разных плоскостям скалы.



“Это не просто один уровень скалы с нанесенными на него следами. Это последовательность во времени. До сих пор на Денали были известны и другие места расположения следов, но ничего подобного”, — рассказал палеонтолог и руководитель исследования Дастин Стюарт из Университета Аляски в Фэрбенксе.



Следы — это отпечатки лап динозавров, сделанные в мягком иле. Последний со временем затвердел, а осадочные породы помогли сохранить доказательства присутствия динозавров.



“Они очень красивы. Вы можете видеть форму пальцев ног и текстуру кожи”, — сообщил палеонтолог Пэт Друкенмиллер из Университета Аляски в Фэрбенксе.



Колизей стал самым большим комплексом такого типа, найденным в парке Денали. Помимо следов динозавров, ученые отыскали окаменевшие растения, пыльцу, следы пресноводных моллюсков и беспозвоночных.



