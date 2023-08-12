



Морской монстр с 20 руками: В морях Антарктиды обнаружен новый вид

Ученые, занимающиеся тралением на борту исследовательского судна у берегов Антарктиды, поймали новое подводное существо — с 20 руками и характерным телом, немного напоминающим клубнику. Они назвали его "антарктическая клубничная перьевая звезда" или Promachocrinus fragarius.



Целью экспедиций исследователей, проводившихся в период с 2008 по 2017 год, была охота на "загадочных" морских животных: группу, известную как промахокринус, или антарктических пернатых звезд.



По словам исследователей, хотя они похожи на других беспозвоночных морских животных, таких как морские звезды и морские огурцы, они отличаются как своим "большим" размером, так и "потусторонним видом" при передвижении.



Жутко выглядящие монстры могут жить на глубине от 20 до 2000 метров под поверхностью океана. Во время своей миссии ученые обнаружили восемь уникальных видов, в том числе четыре, которые никогда ранее не были описаны учеными.



Вся группа, известная как Promachocrinus, или антарктические перьевые звезды, может жить на глубине от 65 до 6500 футов под поверхностью океана, где исследователи со Скриппсом обнаружили восемь уникальных видов во время своей миссии, в том числе четыре никогда ранее не называвшиеся учеными.



Образцы, обнаруженные во время предыдущих экспедиций, долгое время считались, хотя и без проверки, представителями этого вида.



До этого момента только один вид был однозначно признан составной частью этого рода, обозначенного как Promachocrinus kerguelensis.



Ученые отметили, что возможность точно классифицировать многочисленные дополнительные отдельные виды внутри рода появилась только сейчас благодаря изучению как ДНК, так и физической морфологии или формы этих организмов.



Исследователи отметили, что антарктическая клубничная перьевая звезда может иметь цвет от "пурпурного" до "темно-красного".



Новое исследование было опубликовано в июле этого года в рецензируемом журнале Invertebrate Systematics .



Несмотря на то, что эти исследователи, возможно, разгадали одну загадку моря, множество неоткрытых видов остается в неизведанном подводном царстве.

По их словам, всестороннее исследование будет необходимо для получения хотя бы базового понимания изобилия жизни в антарктических водах.