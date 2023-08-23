



Морские обитатели могут быть ключом к разгадке тайны о пропавшем рейсе MH370

Ученые считают, что морские беспозвоночные с панцирями помогут найти исчезнувший в марте 2014 года рейс MH370 авиакомпании Malaysia Airlines.



К такому выводу пришли исследователи из Университета Южной Флориды.



Поиски самолета, следовавшим из Куала-Лумпура в Пекин, были прекращены еще в январе 2017 года. На побережье были выброшены небольшие обломки самолета, которые были покрыты ракушками.



Ученые пришли к выводу, что анализ раковин ракушек поможет им определить место крушения таинственно пропавшего лайнера. Они придумали метод извлечения данных о температуре океана, откуда прибыли эти морские обитатели, который поможет реконструировать путь их дрейфа.



Доцент университета Южной Флориды Грегори Герберт пояснил, что у ракушек и других морских беспозвоночных панцири ежедневно растут, образуя внутренние слои, похожие на древесные кольца.



"Флаперон, выброшенный на берег, был покрыт ракушками. Я понял, что геохимия их панцирей может дать подсказку о месте крушения", - пояснил доцент.