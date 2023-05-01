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Microsoft перестанет выпускать мыши, клавиатуры под своим брендом
01.05.2023 00:38 Ирина Демьянова

Microsoft перестанет выпускать мыши, клавиатуры под своим брендом

Компания Microsoft перестанет выпускать клавиатуры, мыши и веб-камеры под одноименным брендом и сосредоточится на линейке Surface, которая обычно стоит дороже. 

Об этом пишет The Verge.

Компания распродаст запасы техники под брендом Microsoft по сниженным ценам и начнет производить мыши, клавиатуры, ручки, док-станции, переходники и т.п. уже под брендом Surface. Для сравнения: эргономичная клавиатура Surface стоит $129, а Microsoft – $59,99.

В Microsoft не уточнили, запустят ли линейку недорогих аксессуаров.
 

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