



Microsoft перестанет выпускать мыши, клавиатуры под своим брендом

Компания Microsoft перестанет выпускать клавиатуры, мыши и веб-камеры под одноименным брендом и сосредоточится на линейке Surface, которая обычно стоит дороже.



Об этом пишет The Verge.



Компания распродаст запасы техники под брендом Microsoft по сниженным ценам и начнет производить мыши, клавиатуры, ручки, док-станции, переходники и т.п. уже под брендом Surface. Для сравнения: эргономичная клавиатура Surface стоит $129, а Microsoft – $59,99.



В Microsoft не уточнили, запустят ли линейку недорогих аксессуаров.

