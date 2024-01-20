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Лед на Марсе поставил в ступор ученых
20.01.2024 00:25 Алина Груднева

Лед на Марсе поставил в ступор ученых

Трехкилометровый лед на Марсе поставил в ступор ученых, которые его обнаружили.

По данным Space.com, необычную находку на экваторе планеты сделали в ходе миссии Mars Express Европейского космического агентства. 

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Исследователи Смитсоновского института в США пояснили, что лед выявлен в "океане", глубина которого составляет от 1,5 до 2,7 метров. Ученые подчеркнули, что залежи были толстыми, простирающимися на 3,7 км под землей и покрытыми коркой затвердевшей золы и сухой пыли толщиной в сотни метров. В ступор их поставил также тот факт, что лед был сильно загрязнен пылью.

Исследователи не исключают, что раньше климат на Марсе был совершенно иным, о чем свидетельствует  наличие подземных вод в низких и экваториальных широтах планеты. Также ученые предположили, что существование льда может являться результатом смены оси планеты.

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