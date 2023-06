Компания показала, какими будут круизные лайнеры будущего с нулевыми выбросами

Круизная компания Hurtigruten Norway планирует создать первый круизный лайнер будущего с нулевым уровнем выбросов. Он будет работать от электрических батарей и будет иметь огромные выдвижные солнечные паруса.



Компания хочет спустить на воду первый футуристический корабль в 2030 году. Задуманное как часть проекта по сокращению выбросов круизной линии "Sea Zero", судно будет полагаться в основном на энергию от 60-мегаваттных аккумуляторных батарей. Поскольку возобновляемые источники энергии обеспечивают около 98% электроэнергии в Норвегии, батареи получат дополнительное преимущество использования чистой энергии во время пребывания в порту.



Кроме того, корабль будет использовать силу ветра и солнца. Экипаж сможет развернуть с верхней палубы корабля три массивных паруса высотой 50 метров, покрытых почти 1500 квадратными метрами солнечных панелей.



Ожидается, что энергия из батарей обеспечит питание корабля на прохождение 300–350 морских миль без подзарядки. Hurtigruten Norway заявляет, что аэродинамическая конструкция судна снизит сопротивление, чтобы уменьшить потребление энергии. Круизный лайнер также может полагаться на свои паруса. В случае чрезвычайной ситуации резервный двигатель будет генерировать электроэнергию, но при этом будет работать на экологически чистом топливе, таком как метанол, биотопливо или аммиак.



Hurtigruten планирует отображать уровень заряда батареи на экстерьере корабля, чтобы рекламировать экологический дизайн. Они также будут приглашать пассажиров снизить потребление воды и энергии во время пребывания на борту, поощряя их загрузкой интерактивного приложения для мониторинга климата. Согласно проекту, корабль сможет вместить до 500 пассажиров и 99 членов экипажа.



Другие инновации в предлагаемой конструкции включают в себя возможности маневрирования с помощью искусственного интеллекта, выдвижные двигатели, улучшенное покрытие корпуса и винты с противоположным вращением, которые должны быть более эффективными, чем стандартные.



В течение следующих двух лет компания проведет испыиания, а затем внесет необходимые изменения к 2026 году. В 2027 году планируется строительство первого судна, а через три года – его спуск на воду. Впоследствии, Hurtigruten Norway надеется, что корабли с нулевыми выбросами будут составлять весь флот.

