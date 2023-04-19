



Израильские ученые вывели сорт засухоустойчивых помидоров

Израильским ученым удалось вывести новый сорт помидоров, устойчивых к экстремальной жаре и засухе.



Это удалось сделать исследователям из Еврейского университета в Иерусалиме.



Они вывели сорт томатов, который способен давать высокий урожай даже в условиях экстремальной засухи. Ученые взяли два сорта диких томатов, чтобы узнать, какой геном отвечает за увеличение урожая.



Исследователи скрестили два вида томатов — зеленоплодный засухоустойчивый дикий из пустынь западного Перу Solanum pennellii и современный инбредный томат под названием Solanum lycopersicum. Это помогло им понять, какие области генома влияют на важные сельскохозяйственные признаки, такие как как урожайность. Более четырех лет проводились секвенирование ДНК и обширный анализ данных 1400 растений.



По словам ученых, эти две области генома по отдельности никак не влияют на урожай, зато если их соединить, они вносят значительный вклад в плодородие даже в засушливых условиях. Результаты исследования показали, что две области на разных хромосомах привели к увеличению общей урожайности томатов на 20-50% как в условиях орошения, так и в условиях засухи.