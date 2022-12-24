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Израильская компания успешно испытала летающий автомобиль
24.12.2022 13:30 Алина Груднева

Израильская компания успешно испытала летающий автомобиль


Израильская стартап-компания AIR ONE успешно испытала летающий автомобиль с электрическим вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). 

Ожидается, что продажа первой партии стартует в 2024 году.

Управление гражданской авиации выдало сертификат летной годности. AIR ONE имеет дальность полета 177 км на одной зарядке со скоростью до 250 километров в час на высоте 1200 футов. Максимальное время полета составляет один час.

Летающее транспортное средство имеет складные крылья и может взлетать или садиться на любую ровную поверхность. Оно предназначено для личного использования.
 

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