Израильская фирма использует роботов с ИИ для очистки небоскребов Гонконга

Израильский стартап Verobotics планирует в ближайшие месяцы развернуть десятки своих автономных роботов для осмотра и очистки небоскребов Гонконга.

Легкие роботы компании из Тель-Авива, работающие на основе технологии искусственного интеллекта, могут работать круглосуточно и убирать здания в 10 раз быстрее, чем обычные рабочие.



“К концу следующего года мы ожидаем, что будет задействовано более 50 роботов, а к 2025 году мы как минимум удвоим это число”, – обещает соучредитель и исполнительный директор компании Идо Геносар.



Фирма планирует открыть офис в Гонконге к концу этого года. Положительным знаком для перспектив Verobotics является то, что глава Гонконга Джон Ли Ка-чиу признал потенциал бизнеса в городе во время местного приема по случаю 75-го Дня независимости Государства Израиль в прошлый вторник.



9-килограммовые роботы-уборщики Verobotics, которые ходят по строительным поверхностям с помощью двух ног-присосок и страховочной проволоки, отражают потенциал для модернизации определенных сегментов городского сектора недвижимости .



“Из-за плотности зданий, которые могли бы выиграть от нашего решения в Гонконге, для нас имеет смысл инвестировать сюда, и использовать его как дверь или, в нашем случае, окно в Азию”, – уверен Геносар.



Геносар поделился, что изначально идея создания Verobotics пришла ему в голову, когда он работал в сфере строительства фасадов в Израиле. В этом секторе, по его словам, широко использовались так называемые блоки управления зданием (BMU), большие краны, установленные на крышах зданий для поддержки платформы для рабочих, которые убирают и выполняют ремонтные работы на фасаде зданий.



“Я не мог понять, почему методы в отрасли не изменились за 100 лет”, – говорит Геносар. По его мнению, система BMU слишком трудоемкая и опасная для рабочих.



Verobonics заменила BMU на автономную систему, состоящую из потолочного блока, альпинистского робота и устройства для уборки. Система может быть развернута на объекте менее чем за час, при этом до шести роботов одновременно очищают фасад здания. Очистка осуществляется роботом с помощью сухой щетки, а не традиционных жидкостей и химикатов, используемых для такой работы. При масштабировании стороны здания робот использует бортовые камеры для сканирования поверхности и создания 3D-модели, которую можно использовать для выявления структурных проблем или определения областей потери тепла или охлаждения.



Компания в январе подписала соглашение на сумму 5,4 миллионов долларов с местной Robocore Technology, занимающейся разработкой решений для робототехники. Verobotics уже получила поддержку от Sino Group, одного из крупнейших городских застройщиков и стала частью акселерационной программы PropXTech Sino Group и Hongkong Land. Стартап был выбран в составе группы из 10 финалистов конкурса proptech со всего мира.



Хотя текущая модель робота-уборщика Verobotics подходит для использования на некоторых зданиях со стеклянными и алюминиевыми фасадами, компания и ее местный партнер определили сотни зданий, в которых можно использовать их решение. Фирма планирует создавать новые устройства и для других типов зданий.



