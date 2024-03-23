Новости » Наука и Технологии
Иран похвастался дроном, способным нести 13 бомб
23.03.2024 19:31 Алина Груднева

Иран похвастался дроном, способным нести 13 бомб

Иран продемонстрировал на выставке оружия Qatar Expo беспилотник, получивший название Gaza.

По данным The Wall Street Journal, дрон, согласно техническим характеристикам, способен нести 13 бомб.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Также он оборудован турбовинтовым двигателем. Дальность полета составляет около 2000 км, а высота - 10,6 км.

Он оснащен спутников связью. В Иране объявили, что дрон, названный в честь Газы, где продолжается война между Израилем и ХАМАСом, полностью готов к эксплуатации.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы