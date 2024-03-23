



Иран похвастался дроном, способным нести 13 бомб

Иран продемонстрировал на выставке оружия Qatar Expo беспилотник, получивший название Gaza.



По данным The Wall Street Journal, дрон, согласно техническим характеристикам, способен нести 13 бомб.



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Также он оборудован турбовинтовым двигателем. Дальность полета составляет около 2000 км, а высота - 10,6 км.



Он оснащен спутников связью. В Иране объявили, что дрон, названный в честь Газы, где продолжается война между Израилем и ХАМАСом, полностью готов к эксплуатации.