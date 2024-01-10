



Хельсинки лучше всех в мире подготовился к будущему городского транспорта

Чтобы убедиться, что они готовы к будущему расширению, городам всего мира стоит обратить внимание на Хельсинки как на ведущий пример.



Финская столица возглавила рейтинг городов, наиболее подготовленных к будущему городской мобильности, по результатам исследования, проведенного Oliver Wyman Forum и Калифорнийским университетом в Беркли.



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Благодаря крупным инвестициям в транспортную инфраструктуру Хельсинки стал лидером в пятом Индексе готовности к городской мобильности, в котором оцениваются 65 городов. Амстердам, Стокгольм, Сан-Франциско и Мюнхен составили остальную пятерку лидеров.



Надежная железнодорожная сеть, зоны с низким уровнем выбросов и обширные велосипедные дорожки означают, что у жителей Хельсинки есть много других вариантов, кроме автомобилей, и город стремится к тому, чтобы к 2030 году 30 % всех транспортных средств были электрическими.



Он уверенно продвигается к этой цели, устанавливая сотни дополнительных точек зарядки, благодаря финансированию в размере 14 миллионов долларов от центрального правительства Финляндии.

