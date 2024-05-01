



Евродепутат потребовала лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС

Депутат Европарламента Виола фон Крамон потребовала лишить Грузию статуса кандидата на членство в Евросоюз.



По ее словам, это необходимо сделать из-за применения насилия в отношении протестующих, которые выступают в Тбилиси против скандального пророссийского законопроекта об "иноагентах".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам фон Крамон, такие действия должны иметь последствия.



По мнению евродепутата, необходимо остановить финансирование проектов, а также ввести санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и запретить въезд в ЕС депутатам, поддерживавшим скандальный законопроект.

