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Евродепутат потребовала лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС
01.05.2024 17:40 Алина Груднева

Евродепутат потребовала лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС

Депутат Европарламента Виола фон Крамон потребовала лишить Грузию статуса кандидата на членство в Евросоюз.

По ее словам, это необходимо сделать из-за применения насилия в отношении протестующих, которые выступают в Тбилиси против скандального пророссийского законопроекта об "иноагентах".

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По словам фон Крамон, такие действия должны иметь последствия.

По мнению евродепутата, необходимо остановить финансирование проектов, а также ввести санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и запретить въезд в ЕС депутатам, поддерживавшим скандальный законопроект.
 

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