



Боррель осудил насилие в отношении протестующих в Грузии

Грузия обязана обеспечивать право на мирные собрания для своих граждан.



Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Борреля, осудив насилие в отношении протестующих против законопроекта об "иноагентах" в Тбилиси.



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"Я решительно осуждаю насилие против протестующих в Грузии, которые мирно протестовали против закона об иностранном влиянии", - сказал он.



Боррель напомнил, что Грузия является страной-кандидатом на вступление в ЕС.



"Я призываю ее власть обеспечить право на мирные собрания, применение силы для их подавления неприемлемо", - подчеркнул он.



Напомним, что ранее евродепутат призвала Европарламент лишить Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС из-за насильственного разгона протестующих в Тбилиси.