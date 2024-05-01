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Боррель осудил насилие в отношении протестующих в Грузии
01.05.2024 18:16 Алина Груднева

Боррель осудил насилие в отношении протестующих в Грузии

Грузия обязана обеспечивать право на мирные собрания для своих граждан.

Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Борреля, осудив насилие в отношении протестующих против законопроекта об "иноагентах" в Тбилиси.

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"Я решительно осуждаю насилие против протестующих в Грузии, которые мирно протестовали против закона об иностранном влиянии", - сказал он.

Боррель напомнил, что Грузия является страной-кандидатом на вступление в ЕС.

"Я призываю ее власть обеспечить право на мирные собрания, применение силы для их подавления неприемлемо", - подчеркнул он.

Напомним, что ранее евродепутат призвала Европарламент лишить Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС из-за насильственного разгона протестующих в Тбилиси.

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