



Google анонсирует функции искусственного интеллекта в Gmail и Docs

Google анонсировала набор будущих генеративных функций искусственного интеллекта для различных программ Workspace, включая Google Docs, Gmail, Sheets и Slides.



Функции включают новые способы создания, обобщения и мозгового штурма текста с помощью искусственного интеллекта в Google Docs, возможность генерировать полные электронные письма в Gmail на основе коротких пунктов пользователей и создавать изображения, аудио и видео с искусственным интеллектом для иллюстрации в Презентациях.



Объявление демонстрирует стремление Google догнать конкурентов в новой гонке ИИ.



30 марта компания объявила, что предоставляет группе “доверенных тестировщиков” доступ к инструментам для написания искусственного интеллекта в Docs и Gmail, и пообещала обновлять информацию о том, как они используются.



