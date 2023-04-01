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Google анонсирует функции искусственного интеллекта в Gmail и Docs
01.04.2023 17:24 Ирина Демьянова

Google анонсирует функции искусственного интеллекта в Gmail и Docs

Google  анонсировала  набор будущих генеративных функций искусственного интеллекта для различных программ Workspace, включая Google Docs, Gmail, Sheets и Slides.

Функции включают новые способы создания, обобщения и мозгового штурма текста с помощью искусственного интеллекта в Google Docs, возможность генерировать полные электронные письма в Gmail на основе коротких пунктов пользователей и создавать изображения, аудио и видео с искусственным интеллектом для иллюстрации в Презентациях.

 Объявление демонстрирует стремление Google догнать конкурентов в новой гонке ИИ.
 
30 марта компания объявила, что предоставляет группе “доверенных тестировщиков” доступ к инструментам для написания искусственного интеллекта в Docs и Gmail, и пообещала обновлять информацию о том, как они используются. 

 

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