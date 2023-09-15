



Глобальное потепление: Израильские ученые выяснили опасность перистых облаков

Ученые Тель-Авивского университета обнаружили возможную связь между грозами и образованием перистых облаков, которые играют ключевую роль в развитии глобального потепления на планете. Перистые облака – высокие облака с характерной формой шлейфа, которые существенно влияют на климат Земли. Увеличение их присутствия действует как одеяло, увеличивающее потепление, в то время как их уменьшение позволяет теплу подняться и покинуть атмосферу.



“Наши результаты показывают, что увеличение количества штормов во всем мире может значительно увеличить перистые облака, тем самым усугубляя климатический кризис”, – заявил руководитель израильского исследования профессор Колин Прайс. “Ученые всего мира чрезвычайно интересуются перистыми облаками, пытаясь предсказать потенциальные изменения из-за увеличения выбросов парниковых газов и глобального потепления”.



Но проблема в том, что очень трудно получить точные и полные данные о перистых облаках, потому что “будучи столь рассеянными, они невидимы для человеческого глаза и спутников”. Чтобы решить проблему, исследователи изучили возможность прогнозирования количества перистых явлений на основе имеющихся данных о грозах и молниеносной активности.



Исследование было основано на данных о штормах, собранных по всему миру за шесть лет с помощью спутника ISS-LIS. Ученые сравнили эти сведения с данными о перистых облаках, чтобы найти корреляцию между активностью молний в определенный день, месяц или год и количеством облаков, образовавшихся в верхних слоях атмосферы. Результаты показали статистически значимую зависимость, согласно которой количество перистых облаков увеличивается с количеством гроз.



По мнению исследователей, это означает, что грозы, которые легко обнаружить и измерить, можно использовать в качестве надежного индикатора количества перистых облаков в атмосфере сегодня и в будущем. По их словам, грозовая активность “может быть причиной более 70 процентов изменений в количестве перистых облаков”.



“Грозы действуют как огромный “пылесос”, повышая влажность поверхности планеты до самого высокого уровня в атмосфере. Там, на высоте примерно 10 километров, эта влага преобразуется в кристаллы льда, образующие перистые облака", – объясняет Прайс. "Эти облака, в свою очередь, действуя как своего рода "атмосферная мантия", еще больше усугубят глобальное потепление".



