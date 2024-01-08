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Эксклюзивный Lamborghini Трампа выставлен на аукцион
08.01.2024 01:26 Алина Груднева

Эксклюзивный Lamborghini Трампа выставлен на аукцион

Эксклюзивный спорткар Дональда Трампа Lamborghini Diablo 1997 года выставлен на аукцион Barrett-Jackson в США.

Экс-президент был первым владельцем машины, которую собрали по индивидуальному его заказу.

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Синий спорткар имеет памятную табличку с надписью Donald Trump 1997 Diablo. Именно в том году Трамп решился приобрести не лимузин, который он предпочитает, а именно спортивную машину.

Салон полноприводного кабриолета, способного разгоняться до 100 км/ч за 4,1 секунды и развить скорость 325 км/ч, отделан черно-белой кожей. 

Трамп был владельцем машины до лета 2002 года, после чего она дважды перепродавалась.

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