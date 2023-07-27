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Египет впервые использует искусственный интеллект для реставрации мумий
27.07.2023 00:29 Ирина Демьянова

Египет впервые использует искусственный интеллект для реставрации мумий

Министерство туризма и древностей Египта в сотрудничестве с Управлением атомной энергии запускают первую лабораторию, которая будет использовать ядерные, радиологические методы и методы искусственного интеллекта для реставрации и документирования древних мумий. Об этом пишет Egypt Independent.

Отмечается, что использование технологии искусственного интеллекта для реставраций мумий имеет большое значение, поскольку позволяет применить методы исследования мумий без проникновения в саму мумию, сохраняя таким образом наследие Египта.

В частности лаборатории Управления атомной энергии Египта имеют современные технологии для исследования, сохранения и анализа человеческих останков, не нанося им вреда.

Планируется, что будут пересмотрены компьютерные программы, которые помогут оценить процесс реставрации мумий еще до начала работы.


 

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