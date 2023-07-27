



Египет впервые использует искусственный интеллект для реставрации мумий

Министерство туризма и древностей Египта в сотрудничестве с Управлением атомной энергии запускают первую лабораторию, которая будет использовать ядерные, радиологические методы и методы искусственного интеллекта для реставрации и документирования древних мумий. Об этом пишет Egypt Independent.



Отмечается, что использование технологии искусственного интеллекта для реставраций мумий имеет большое значение, поскольку позволяет применить методы исследования мумий без проникновения в саму мумию, сохраняя таким образом наследие Египта.



В частности лаборатории Управления атомной энергии Египта имеют современные технологии для исследования, сохранения и анализа человеческих останков, не нанося им вреда.



Планируется, что будут пересмотрены компьютерные программы, которые помогут оценить процесс реставрации мумий еще до начала работы.





