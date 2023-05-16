



Древняя табличка с горы Эбал - предшественник всех известных надписей на иврите

Ранняя еврейская надпись с горы Эбал недалеко от Шхема, которая была найдена на сложенной свинцовой табличке во время раскопок в 1980-х годах, недавно подверглась рентгеновским томографическим измерениям, чтобы выявить скрытый текст, пишет jpost.



Эпиграфический анализ данных выявил шаблонное проклятие, написанное протоалфавитным шрифтом, вероятно, относящееся к позднему бронзовому веку, которое предшествует любой ранее известной надписи на иврите в Израиле как минимум на 200 лет.



Открытие было опубликовано в журнале Heritage Science.



Надпись гласила: "Ты проклят Богом YHW"



В декабре 2019 года экспедиция на горе Эбал для влажного просеивания отброшенного материала с раскопок, проведенных десятилетиями ранее под руководством Адама Зерталя - выдающегося, но противоречивого археолога Хайфского университета, умершего в возрасте 79 лет в 2015 году, - обнаружила небольшую сложенную свинцовую табличку.



Она была найдена в куче, которая содержала отбросы двух сооружений, которые он интерпретировал как алтари, датируемые поздним бронзовым веком II и железным веком I. Более ранний и меньший круглый алтарь находился под геометрическим центром более позднего и большего прямоугольного алтаря.



Ученые нашли скрытую надпись на иврите, после того как провели рентгеновские томографические измерения с различными параметрами сканирования.



Согласно Библии, Иисус Навин построил жертвенник на горе Эбал в рамках церемонии обновления завета вскоре после их возвращения из Египта в Ханаан.



Таким образом, по словам исследовательской группы, вполне возможно, что находки Зерталя относятся к этому периоду.



