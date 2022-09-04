



Действительно ли летучие мыши виновны в появлении COVID-19?

Спустя более двух с половиной лет после того, как COVID-19 был впервые обнаружен в мире, исследователи из Тель-Авивского университета провели анализ и установили, действительно ли в появлении вируса виновны летучие мыши. Эксперты заявили, что связь между пандемией и летающими млекопитающими "не была основана на достаточно убедительных научных доказательствах и вызвала ненужный стресс и путаницу во всем мире".



"Летучие мыши обладают высокоэффективной иммунной системой, которая позволяет им относительно легко справляться с вирусами, считающимися смертельными для других млекопитающих", - заявили они.



Исследовательская группа изучила десятки ведущих статей и исследований в этой области, и их выводы были опубликованы в письменном виде в престижном журнале iScience под названием "Пересмотр парадигмы: Действительно ли летучие мыши являются резервуарами патогенов или они обладают эффективной иммунной системой?".



Исследователи объясняют, что "печально известная репутация" летучих мышей хорошо известна как научному сообществу, так и широкой общественности, и что их часто обвиняют в том, что они являются "кровососущими дракулами" и резервуарами вирусов, включая COVID-19, представляя тем самым угрозу для здоровья населения. В недавно опубликованном исследовании эскперт попытался опровергнуть эту "ошибочную теорию" и доказать, что летучие мыши играют важную роль в истреблении насекомых, восстановлении обезлесенных территорий и опылении сельскохозяйственных культур.



Ученые утверждают, что действительно существуют доказательства того, что происхождение "древнего потенциала" COVID-19 было у летучих мышей, "но, с другой стороны, до сих пор, спустя два года после того, как пандемия впервые вспыхнула, мы все еще не знаем наверняка, каково точное происхождение варианта COVID-19".



"В целом, летучих мышей ошибочно считают резервуарами многих заразных болезней только потому, что они серологически положительны; другими словами, обладают антителами, что означает, что летучие мыши пережили болезнь и выработали иммунный ответ", - заявила доктор Майя Вайнберг, которая возглавила исследование.



"После этого они полностью преодолели вирус и отсоединились от него; следовательно, они больше не являются его носителями. Тем не менее во многих случаях у летучих мышей можно обнаружить вирус, схожий с возбудителем болезни человека; однако он не является патогенным для человека и его недостаточно для использования летучих мышей в качестве резервуара", - отметила эксперт.



"Одного лишь выделения вируса недостаточно для того, чтобы рассматривать животное как резервуар - поскольку для того, чтобы считать животное резервуаром, необходимо минимальное количество индексных случаев, в которых вирус был выделен, а также наличие установленного пути передачи. Кроме того, само обнаружение конкретного вируса у летучих мышей необязательно гарантирует дальнейшее заражение, для этого должны существовать другие биологические, экологические и антропогенные условия", - говорится в исследовании.