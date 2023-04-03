



ChatGPT запрещен в Италии из-за проблем с конфиденциальностью

Итальянский орган по защите данных заявил, что существуют проблемы конфиденциальности, связанные с моделью, которая была создана американским стартапом OpenAI и поддерживается Microsoft, сообщает BBC.



Регулятор заявил, что запретит и проведет немедленно расследование относительно OpenAI.



OpenAI сообщила BBC, что соблюдает законы о конфиденциальности.



Итальянский наблюдатель заявил, что он не только заблокирует чат-бота OpenAI, но и проверит, соответствует ли он Общему регламенту по защите данных.

20 марта наблюдательный орган заявил, что в приложении произошла утечка данных, связанных с разговорами пользователей и платежной информацией.



В нем говорится, что нет никаких правовых оснований для оправдания ”массового сбора и хранения персональных данных с целью “обучения” алгоритмов, лежащих в основе работы платформы”.



В нем также говорилось, что, поскольку не было возможности проверить возраст пользователей, приложение “подвергает несовершеннолетних абсолютно неподходящим ответам по сравнению с их степенью развития и осведомленности”.



Итальянский орган по защите данных заявил, что у OpenAI есть 20 дней, чтобы сообщить, как он решит проблемы наблюдателя, под угрозой штрафа в размере 20 миллионов евро (21,7 миллиона долларов) или до 4% годового дохода.



В другом месте ирландская комиссия по защите данных сообщила BBC, что связывается с итальянским регулирующим органом, чтобы понять, на чем основаны их действия, и “будет координировать свои действия со всеми органами ЕС по защите данных” в связи с запретом.



Управление Комиссара по информации, независимый регулятор данных Великобритании, заявило BBC, что будет “поддерживает” разработки в области ИИ, но также готово “оспорить несоблюдение” законов о защите данных.



Группа защиты прав потребителей BEUC также призвала органы ЕС и национальные органы, в том числе органы по надзору за защитой данных, провести расследование в отношении ChatGPT и аналогичных чат-ботов после подачи жалобы в США.



Хотя ЕС в настоящее время работает над первым в мире законодательством об ИИ, BEUC обеспокоен тем, что пройдут годы, прежде чем Закон об ИИ вступит в силу, в результате чего потребители будут подвергаться риску причинения вреда от технологии, которая недостаточно регулируется.



ChatGPT уже заблокирован в ряде стран, включая Китай, Иран, Северную Корею и Россию.



OpenAI сообщила BBC, что отключила ChatGPT для пользователей в Италии по запросу итальянского регулятора защиты данных.



“Мы стремимся защищать конфиденциальность людей и считаем, что соблюдаем GDPR и другие законы о конфиденциальности“, — говорится в сообщении.



OpenAI заявила, что с нетерпением ждет возможности сделать ChatGPT снова доступным в Италии “в ближайшее время“.

