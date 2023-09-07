



Бытовая техника шпионит за вами: Три простых совета, как защититься от этого

Бытовая техника заметно “поумнела”. Колонки, чайники, пылесосы и зубные щетки – постоянно появляются новые бытовые приборы с доступом в сеть и другими смарт-функциями. И как часто бывает в подобных случаях, за удобство приходится расплачиваться угрозами приватности и цифровой безопасности.

Программная начинка “умной” техники полна уязвимостей, что открывает возможности хакерам взламывать ее.



Например, известны случаи взлома камер домашнего наблюдения Xiaomi и Ring – доступ к личной жизни владельцев данных гаджетов мог получить любой пользователь сети. Но даже если вам повезет не попасть в поле зрения хакеров, “умная” техника сама поделится вашими данными с разработчиками. Смарт-колонки Echo не раз попадались на передаче записей пользовательских разговоров в Amazon, а робот-пылесос Roomba и вовсе отправлял на сторонние серверы виртуальные карты домов.

Три простых совета, как защититься от этого⠀